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США готовы помочь Румынии в расследовании возможного падения дронов РФ, - Госдеп

Четверг 25 июля 2024 02:13
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США готовы помочь Румынии в расследовании возможного падения дронов РФ, - Госдеп Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Румынии в расследовании взрывов на границе с РФ во время вчерашней российской воздушной атаки. А также возможного падения на румынской территории обломков дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера во время брифинга в Вашингтоне.

Американский чиновник ответил за вопросы представителей СМИ относительно сообщений о возможных последствиях в Румынии из-за российской "Шахедной" атаки в ночь на 24 июля по Одесской области. Тогда румынские Воздушные силы также поднимали F-16.

"Я так понимаю, что правительство Румынии проводит расследование по этому поводу", - сказал Миллер, объясняя позицию Вашингтона.

Он добавил, что американская сторона "полностью доверяет этому расследованию взрыва вблизи их границы с Украиной", а также "благодарит их за профессиональное и целенаправленное проведение".

"Мы будем продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет нам доступной", - сказал представитель Госдепа.

Он уточнил, что США не вовлечены в процесс мониторинга, поскольку "расследование ведет румынская власть".

"Очевидно, это на их земле. Если бы они попросили нас о сотрудничестве, конечно, мы были бы готовы это сделать, но это расследование, которое они проводят", - констатировал Миллер.

Что предшествовало

Напомним, вчера ночью на приграничье Румынии звучала воздушная тревога на фоне очередной атаки РФ по территории Украины с применением ударных беспилотников типа "Шахед". Эти дроны, в частности, атаковали Измаил и Измаильский район Одесской области.

Также сообщалось, что на севере уезда Тульча в Румынии были слышны взрывы. В это время российские дроны приближались к границе этой страны.

Позже в Минобороны Румынии заявил, что на территории этого округа пока не обнаружили обломков российских беспилотников.

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