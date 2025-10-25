США готові до додаткових санкцій проти РФ: Reuters дізналося, що заважає

За словами американського чиновника і ще одного джерела, деякі з додаткових санкцій, підготовлених США, спрямовані проти банківського сектору Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок.

Раніше, минулого тижня, українські офіційні особи звернулися до США з пропозицією про нові санкції. Серед конкретних висунутих ідей були заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими аналогами. Але поки незрозуміло, наскільки серйозно розглядаються конкретні прохання України.

Тим часом сенат США теж робить кроки. Деякі законодавці відновили спроби домогтися розгляду замороженого двопартійного законопроекту про санкції.

Як стверджує джерело, знайоме з внутрішньою політикою адміністрації, Трамп готовий підтримати пакет. Однак джерело попередило, що цього місяця таке схвалення малоймовірне.

Виходячи із заголовка, наразі США хочуть тиску на РФ з боку Європи. Зокрема, один високопоставлений чиновник США розповів, що хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний крок щодо РФ, який включав би додаткові санкції і мита.

"Інше джерело, знайоме з внутрішньою обстановкою в адміністрації, повідомило, що Трамп, імовірно, візьме паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Росії на оголошене в середу запровадження санкцій", - пише агентство, маючи на увазі санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти".

Крім цього США сказали європейцям, що вони підтримують використання Євросоюзом заморожених активів РФ для закупівлі американської зброї для України.

Також за словами ще двох джерел, Вашингтон розпочав внутрішні переговори про використання російських активів, які перебувають у США, для підтримки військових зусиль України.