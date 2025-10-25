США готовы к дополнительным санкциям против РФ: Reuters узнало, что мешает

По словам американского чиновника и еще одного источника, некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, которая используется для поставок нефти на рынок.

Ранее, на прошлой неделе, украинские официальные лица обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими аналогами. Но пока неясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные просьбы Украины.

Тем временем сенат США тоже предпринимает шаги. Некоторые законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях.

Как утверждает источник, знакомый с внутренней политикой администрации, Трамп готов поддержать пакет. Однако источник предупредил, что в этом месяце такое одобрение маловероятно.

Исходя из заголовка, на данный момент США хотят давление на РФ со стороны Европы. В частности, один высокопоставленный чиновник США рассказал, что хотел бы, чтобы европейские союзники предприняли следующий шаг в отношении РФ, который мой бы включать дополнительные санкции и пошлины.

"Другой источник, знакомый с внутренней обстановкой в администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, возьмет паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций", - пишет агентство, имея ввиду санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Помимо этого США сказали европейцам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Украины.

Также по словам еще двух источников, Вашингтон начал внутренние переговоры об использовании российских активов, которые находятся в США, для поддержки военных усилий Украины.