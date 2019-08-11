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США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату, - Волкер

Новости » Политика    11.08.2019 - 20:20
США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату, - Волкер
Фото: Курт Волкер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Консультации планируются в начале следующей недели

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату. Об этом заявил представитель США на переговорах Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкера заявил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Владимир Зеленский согласовали встречу в нормандском формате, проведение которой Зеленский инициирует в ближайшее время. Как ожидается, на этой встрече будут подписаны новые документы.

Кроме того, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. В ответ на это президент Украины призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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