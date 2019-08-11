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США, Німеччина і Франція проведуть консультації по нормандскому формату

Новини » Політика    11.08.2019 - 20:20
США, Німеччина і Франція проведуть консультації по нормандскому формату
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Консультації плануються на початку наступного тижня

Представники США, Німеччини і Франції на початку наступного тижня планують провести консультації по нормандскому формату. Про це заявив представник США на переговорах Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Волкера заявив, що він знаходиться в тісних контактах з європейськими партнерами. Черговий раунд переговорів має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході телефонної розмови Володимир Путін і Володимир Зеленський погодили зустріч в нормандському форматі, проведення якої Зеленський ініціює найближчим часом. Як очікується, на цій зустрічі будуть підписані нові документи.

Крім того, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

6 серпня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

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