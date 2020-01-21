США и Франция договорились предотвратить возможную тарифную войну

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились урегулировать спор относительно цифрового налога, который мог спровоцировать тарифную войну между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о введенном в июле цифровом 3-процентном налоге для технологических компаний во Франции и ответных угрозах США

21 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной.

Также РБК-Украина писало, что Трамп на форуме в Давосе раскритиковал экологических активистов. На форуме также присутствует экологический активист Грета Тунберг.