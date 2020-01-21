США і Франція домовилися запобігти можливій тарифній війні

Мова йде про цифровий податок для технологічних компаній у Франції і тарифних митах для французьких товарів у США
Президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися врегулювати спір щодо цифрового податку, який міг спровокувати тарифну війну між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Мова йде про введений в липні цифровий 3-відсотковий податок для технологічних компаній у Франції та загрозах США
21 січня у Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу у 2020 році стане ювілейною.
Також РБК-Україна писало, що Трамп на форумі в Давосі розкритикував екологічних активістів. На форумі також присутня екологічний активіст Грета Тунберг.