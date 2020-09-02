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США и Европа готовят санкции против причастных к нарушениям прав человека в Беларуси, - Помпео

Автор: Максим Зайченко

Соединенные Штаты Америки и европейские партнеры готовят санкции против всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси. Речь идет о фальсификации результатов выборов и насилии в отношении мирных протестующих.

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Об этом 2 сентября заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает агентство Reuters.

"Соединенные Штаты и европейские партнеры совместно рассматривают возможность введения целенаправленных санкций в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси”, - сказал он.

Также американский чиновник заявил, что Вашингтон рассматривает введение санкций в отношении семи белорусов, которые, по его мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении мирных протестующих.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме него, под ограничения попали еще почти три десятка чиновников. Всем им запретили въезд на территорию стран Балтии.

Позже Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии.

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