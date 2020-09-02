США і Європа готують санкції проти причетних до порушень прав людини в Білорусі, - Помпео

Сполучені Штати Америки та європейські партнери готують санкції проти всіх, хто причетний до порушень прав людини в Білорусі. Мова йде про фальсифікацію результатів виборів і насильство щодо мирних протестувальників.

Про це 2 вересня заявив державний секретар США Майк Помпео, передає агентство Reuters.

"Сполучені Штати та європейські партнери спільно розглядають можливість запровадження цілеспрямованих санкцій щодо всіх, хто причетний до порушень прав людини в Білорусі", - сказав він.

Також американський чиновник заявив, що Вашингтон розглядає введення санкцій стосовно семи білорусів, які, на його думку, були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо мирних протестувальників.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім нього, під обмеження потрапили ще майже три десятки чиновників. Всім їм заборонили в'їзд на територію країн Балтії.

Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.