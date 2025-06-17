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Кіпр попросили допомогти з евакуацією громадян двох країн із Близького Сходу

Вівторок 17 червня 2025 02:38
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Кіпр попросили допомогти з евакуацією громадян двох країн із Близького Сходу Ілюстративне фото: європейці хочуть евакуюватися з Близького Сходу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Константінос Комбос повідомив про прохання щодо надання допомоги з евакуацією громадян двох європейських країн з Близького Сходу. Його держава отримала відповідні запити для громадян Португалії та Словаччини на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є два активні запити. Очевидно, що це вкрай залежить від доступу їхніх громадян до сусідніх країн автомобільним транспортом", - повідомив Комбос.

Раніше Кіпр задіяв механізм з надання допомоги в евакуації громадян третіх країн з Близького Сходу в разі потреби.

За даними кіпрської компанії Hermes Airports, десятки рейсів з регіону були перенаправлені в аеропорти Ларнаки і Пафосу після того, як більшість перевізників припинили авіасполучення з Ізраїлем.

Це сталося на тлі того, що іранські ракети вражають житлові райони в ізраїльських містах. Багато іноземців тепер шукають можливість покинути країну. Наприклад, 28 громадян Хорватії, за словами посла країни в Ізраїлі, висловили бажання евакуюватися.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, 12 червня США почали евакуювати своїх дипломатів із посольств на Близькому Сході та сім'ї військовослужбовців через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США.

Уже в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Через день в Ізраїлі оголосили, що атакували понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ісламської Республіки.

У відповідь Іран теж почав запускати ракети по Ізраїлю. 14 червня через ракетні удари постраждали райони міста Хайфа.

Наступного дня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами. Найбільше постраждали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот. Через атаки в Ізраїлі загинули щонайменше 12 осіб, ще 385 було госпіталізовано.

Через загострення ситуації між двома країнами, Пакистан закрив усі пункти пропуску на кордоні з Іраном в одній із провінцій.

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