Кіпр попросили допомогти з евакуацією громадян двох країн із Близького Сходу

Міністр закордонних справ Константінос Комбос повідомив про прохання щодо надання допомоги з евакуацією громадян двох європейських країн з Близького Сходу. Його держава отримала відповідні запити для громадян Португалії та Словаччини на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Є два активні запити. Очевидно, що це вкрай залежить від доступу їхніх громадян до сусідніх країн автомобільним транспортом", - повідомив Комбос.

Раніше Кіпр задіяв механізм з надання допомоги в евакуації громадян третіх країн з Близького Сходу в разі потреби.

За даними кіпрської компанії Hermes Airports, десятки рейсів з регіону були перенаправлені в аеропорти Ларнаки і Пафосу після того, як більшість перевізників припинили авіасполучення з Ізраїлем.

Це сталося на тлі того, що іранські ракети вражають житлові райони в ізраїльських містах. Багато іноземців тепер шукають можливість покинути країну. Наприклад, 28 громадян Хорватії, за словами посла країни в Ізраїлі, висловили бажання евакуюватися.