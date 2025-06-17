"Конфлікт загострюється": Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль

Посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян негайно повернутися додому або покинути країну через наземні прикордонні переходи. У заяві йдеться, що ситуація із безпекою на тлі атак Ірану погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Наразі ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, цивільні об'єкти пошкоджено, а кількість жертв серед цивільного населення зростає, що ще більше погіршує ситуацію з безпекою", - попередило посольство у сповіщеннях, які розсилали у WeChat.

Громадянам Китаю порекомендували покинути Ізраїль через сухопутний перехід на кордоні з Йорданією, оскільки повітряний простір країни залишається закритим.

Зі свого боку посольство Аргентини в Ізраїлі також нагадало своїм громадянам про можливість евакуації до Йорданії.

"Як відомо громадськості, аеропорт Бен-Гуріон закритий до подальшого повідомлення. Наразі можливі варіанти відправлення сушею: до Йорданії або Єгипту. Крім того, є можливість дістатися на поромі до Кіпру, хоча ця можливість поки що недоступна для широкої публіки", - йдеться в заяві.