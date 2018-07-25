Маас: США - это больше, чем Белый дом и твиты Трампа

Маас призвал страны ЕС держаться вместе и уверенно защищать себя от американских пошлин

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил о крепких отношениях Германии с США и добавил, что Америка не ограничивается только Белым домом. Об этом он написал в Twitter.

Также Маас призвал страны ЕС держаться вместе и уверенно защищать себя от американских пошлин.

"Для меня США не противник, а самый важный партнер и союзник за пределами ЕС. Америка - это больше, чем Белый дом, и Трамп не изменит этого - он может твиттить сколько захочет", - написал Маас.

Напомним, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду проведут встречу, в ходе которой обсудят пути решения торгового спора между США и ЕС.

Накануне важной встречи Трамп предложил США и ЕС "отказаться от всех тарифов, барьеров и субсидий". Ожидается, что Юнкер и Мальмстрем будут убеждать Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.

Также добавим, что ЕС планирует ввести пошлины на товары из США на 20 млрд долларов.

Как известно, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут отметися на развитии мировой экономики.