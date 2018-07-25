Маас: США - це більше, ніж Білий дім і твіти Трампа

Маас закликав країни ЄС триматися разом і і впевнено захищати себе від американських мит

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив про міцні відносини Німеччини з США та додав, що Америка не обмежується лише Білим домом. Про це він написав у Twitter.

Також Маас закликав країни ЄС триматися разом і і впевнено захищати себе від американських мит.

"Для мене США не супротивник, а найважливіший партнер та союзник за межами ЄС. Америка - це більше, ніж Білий дім, і Трамп не змінить цього - він може твітити скільки захоче", - написав Маас.

Нагадаємо, що глава Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у середу проведуть зустріч, у ході якої обговорять шляхи вирішення торгівельної суперечки між США і ЄС.

Напередодні важливої зустрічі Трамп запропонував США і ЄС "відмовитися від усіх тарифів, бар'єрів і субсидій". Очікується, що Юнкер та Мальмстрьом переконуватимуть Трампа не запроваджувати мита на європейські авто, які стануть серйозним ударом для економіки Євросоюзу.

Також додамо, що ЄС планує запровадити мита на товари з США на 20 млрд доларів.

Як відомо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.