ЕС планирует ввести пошлины на товары из США на 20 млрд долларов

ЕС введет новые тарифы, если США наложит пошлины на автомобили с ЕС

Европейская комиссия планирует ввести новые тарифы на американские товары на сумму 20 млрд долларов, если США наложит пошлины на автомобили из ЕС. Об этом еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила в интервью изданию Dagens Nyheter в среду, сообщает Reuters.

Отмечается, что Мальмстрем сопровождает президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в рамках его визита в Вашингтон. 25 июля Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме, чтобы обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.

Как сообщает издание, накануне важной встречи президент США Дональд Трамп предложил США и ЕС "отказаться от всех тарифов, барьеров и субсидий".

"Мы надеемся, что до этого не дойдет, и что мы найдем решение. Если же нет, Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров, приблизительной стоимостью 20 млрд", - сказала Мальмстрем.

Ожидается, что Юнкер и Мальмстрем будут убеждать Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.

Напомним, что 24 июля Трамп пригрозил новыми пошлинами странам, которые были несправедливы к США в сфере торговли.

Как известно, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут отметится на развитии мировой экономики.