Глава МВФ заявила, что действия Трампа угрожают мировой экономике

При худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики. Об этом она сказала в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, передает издание City A.M.

Она заявила, что при худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%.

"При худшем сценарии пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - отметила глава МВФ.

Напомним, 20 июля Трамп заявил о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства. Издание CNBC сообщало, что США уже обложили пошлинами импорт из Китая на 34 млрд долларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Также РБК-Украина писало, что Белый дом готов расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов.

Кроме того, 1 июня Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС. После этого Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы.