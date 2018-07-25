Трамп и Юнкер в среду обсудят торговый спор США и ЕС
Юнкер заявил, что стороны рассмотрят способы избежать торговой войны
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду проведут встречу, в ходе которой обсудят способы решения торгового спора между США и ЕС. Об этом сообщает агентство AFP.
Юнкер подчеркнул, что переговоры будут вестись на равных.
"Я не очень оптимистичен, я очень хорошо знаком с мистером Трампом, я часто встречался с ним и знаю, как с ним себя вести, и знаю, как он ведет себя с другими. Мы будем вести переговоры на равных", - подчеркнул президент ЕК.
Он отметил, что Евросоюз не намерен "защищаться", а хочет объяснить свою позицию.
"Мы здесь, чтобы объяснить свои позиции и изучить способы избежать торговой войны", - заявил Юнкер.
Кроме того, он подтвердил намерение ЕС ввести ответные меры в случае введения Штатами в действие новых пошлин на импорт европейских автомобилей.
"Мы готовы это сделать. Мы в состоянии немедленно отреагировать", - заверил президент ЕК.
Напомним, как писало РБК-Украина в понедельник, пресс-секретарь ЕК Маргаритис Шинаси заявил, что Юнкер прибудет в США для переговоров с Трампом без конкретного торгового предложения.
Подчеркнем, Трамп считает, что взаимный отказ США и ЕС от барьеров на пути движения товаров мог бы прекратить торговую войну.