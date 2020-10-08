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США еще вдвое сократят свой контингент в Афганистане, - помощник Трампа

США, Четверг 08 октября 2020 03:49
США еще вдвое сократят свой контингент в Афганистане, - помощник Трампа
Фото: американские военные (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Надежда Собенко

Соединенные Штаты до конца 2020 года сократят свой контингент в Афганистане до 2,5 тысячи военных. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах сократить количество американских военных в Афганистане до четырех тысяч.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает агентство Reuters.

"Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находилось около 10 тысяч американских военных. Сегодня там менее 5 тысяч, и это число уменьшится до 2,5 тысячи к началу следующего года", - заявил он.

В то же время президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться на территорию США до 25 декабря.

"То оставшееся небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должно вернуться домой к Рождеству", - заявил он.

Напомним, Трамп заявлял о планах по сокращению количества американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

Ранее в Германии заявили, что США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек.

Отметим, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

В начале марта американские военные начали вывод войск из Афганистана, при этом между США и талибами продолжались некоторые столкновения.

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