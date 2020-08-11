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США заявили о сокращении военного контингента в Афганистане

Вашингтон, Вторник 11 августа 2020 16:58
США заявили о сокращении военного контингента в Афганистане
Фото: американский военный (flickr com soldiersmediacenter)
Автор: РБК-Украина

Американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек

Соединенные Штаты проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны и Министерства иностранных дел Германии, направленное в бундестаг, передает Der Spiegel.

Данная информация была передана администрацией США по неофициальным каналам союзникам по НАТО в июне. До середины июня Соединенные Штаты сократили количество военнослужащих в Афганистане до 8,6 тысячи человек.

"Критические возможности США по-прежнему находятся в распоряжении (участников миротворческой миссии)", - говорится в документе.

С точки зрения правительства Германии, размещенный на севере Афганистана контингент бундесвера сможет без значительных ограничений продолжать свою миссию.

"Правительство ФРГ полагает, что дальнейшее сокращение воинских частей должно зависеть от содержательного прогресса в мирном процессе", - говорится в документе.

Отметим, что о сокращении американского контингента в Афганистане заявил на прошлой неделе министр обороны США Марк Эспер.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Позже президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикивоенныеАфганистан
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