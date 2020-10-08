США ще вдвічі скоротять свій контингент в Афганістані, - помічник Трампа

Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)

Сполучені Штати до кінця 2020 року скоротять свій контингент в Афганістані до 2,5 тисячі військових. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани скоротити кількість американських військових в Афганістані до чотирьох тисяч.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, повідомляє агентство Reuters.

"Коли президент Трамп вступив на посаду, в Афганістані перебувало близько 10 тисяч американських військових. Сьогодні там менше 5 тисяч, і це число зменшиться до 2,5 тисячі до початку наступного року", - заявив він.

Водночас президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter написав, що американські війська, які залишилися в Афганістані, повинні повернутися на територію США до 25 грудня.

"Та невелика кількість наших сміливих чоловіків і жінок, які служать в Афганістані, має повернутися додому до Різдва", - заявив він.

Нагадаємо, Трамп заявляв про плани щодо скорочення кількості американських військовослужбовців в Афганістані до чотирьох тисяч.

Раніше у Німеччині заявили, що США проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка". До листопада 2020 року американські підрозділи в Афганістані скоротять до трохи менше ніж 5 тисяч осіб.

Відзначимо, 29 лютого США і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їхні союзники і коаліція мають намір вивести протягом 14 місяців все війська з Афганістану. У свою чергу таліби гарантують, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їхніх союзників.

На початку березня американські військові почали виведення військ з Афганістану, при цьому між США і талібами тривали деякі зіткнення.