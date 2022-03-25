UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и ЕС работают над лишением РФ возможности использовать свои международные резервы

Фото: Еврокомиссия (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

США и ЕС совместно работают над тем, чтобы лишить Россию возможности использовать свои оставшиеся международные резервы, включая золото, для поддержки экономики и финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

"Кроме того, как было объявлено в сегодняшнем заявлении лидеров "Большой семерки", мы выдвигаем инициативу по мониторингу полного выполнения наших санкционных мер и координации мер реагирования на уклонение от санкций. Это гарантирует, что Россия не сможет найти обходные пути, которые подорвут действие наших санкций", - говорится в сообщении.

Сегодня США вводят санкции еще в отношении более чем 400 российских физических и юридических лиц. В этот список входят и 328 членов Государственной думы, десятки оборонных компаний, которые подпитывают путинскую военную машину и поддерживают ее военно-промышленную базу, и более 20 представителей финансовой элиты, включая главу крупнейшего финансового учреждения России.

"Комиссия, в соответствии со своими полномочиями, будет и впредь поддерживать дальнейшие аналогичные меры. Вместе мы должны стремиться привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за разрушения, и взять на себя обязательство возлагать дополнительные расходы на Россию до тех пор, пока Путин не прекратит свою агрессию", - добавили в Европейской комиссии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС не позволит России обойти санкции.

Мы также писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами будут принимать решение, выходить ли с рынка РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииЕвросоюз