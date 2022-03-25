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США і ЄС працюють над позбавленням РФ можливості використовувати свої міжнародні резерви

Фото: Єврокомісія (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

США і ЄС спільно працюють над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати свої міжнародні резерви, які у неї залишилися, включаючи золото, для підтримки економіки і фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії.

"Крім того, як було оголошено в сьогоднішній заяві лідерів "Великої сімки", ми висуваємо ініціативу з моніторингу повного виконання наших санкційних заходів і координації заходів реагування на ухилення від санкцій. Це гарантує, що Росія не зможе знайти обхідні шляхи, які підірвуть дію наших санкцій", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні США вводять санкції ще відносно більш ніж 400 російських фізичних і юридичних осіб. У цей список входять і 328 членів Державної думи, десятки оборонних компаній, які підживлюють путінську військову машину і підтримують її військово-промислову базу, і більше ніж 20 представників фінансової еліти, включаючи главу найбільшої фінансової установи Росії.

"Комісія, відповідно до своїх повноважень, буде і надалі підтримувати подальші аналогічні заходи. Разом ми повинні прагнути притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за руйнування, і взяти на себе зобов'язання покладати додаткові витрати на Росію до тих пір, поки Путін не припинить свою агресію", - додали в Європейській комісії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що ЄС не дозволить Росії обійти санкції.

Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі компанії самі прийматимуть рішення, Чи виходити з ринку РФ.

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