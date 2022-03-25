США і ЄС працюють над позбавленням РФ можливості використовувати свої міжнародні резерви

"Крім того, як було оголошено в сьогоднішній заяві лідерів "Великої сімки", ми висуваємо ініціативу з моніторингу повного виконання наших санкційних заходів і координації заходів реагування на ухилення від санкцій. Це гарантує, що Росія не зможе знайти обхідні шляхи, які підірвуть дію наших санкцій", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні США вводять санкції ще відносно більш ніж 400 російських фізичних і юридичних осіб. У цей список входять і 328 членів Державної думи, десятки оборонних компаній, які підживлюють путінську військову машину і підтримують її військово-промислову базу, і більше ніж 20 представників фінансової еліти, включаючи главу найбільшої фінансової установи Росії.

"Комісія, відповідно до своїх повноважень, буде і надалі підтримувати подальші аналогічні заходи. Разом ми повинні прагнути притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за руйнування, і взяти на себе зобов'язання покладати додаткові витрати на Росію до тих пір, поки Путін не припинить свою агресію", - додали в Європейській комісії.