Французские компании сами будут решать, выходить ли с рынка России, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил компаниям самостоятельно решать, покидать ли им российский рынок. Однако, они должны соблюдать санкции против оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

" Существует давление, существуют репутационные риски для компаний, работающих в России, и моя позиция заключается в том, чтобы оставить компаниям возможность самим принимать решения. Это выбор руководителей этих компаний, которые должны оценить их баланс, их деятельность, чтобы сделать соответствующий выбор", - заявил Макрон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Renault провела заседание совета директоров прекратить деятельность завода в Москве.

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