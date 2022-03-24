Не позволим России обойти санкции: президент Еврокомиссии об оплате за газ рублями

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возмущена тем, что президент Российской Федерации Владимир Путин приказал "Газпрому" перейти на рублевый расчет. Уверена в том, что времена шантажа уже прошли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

"Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это будет попытка обойти санкции. Мы не позволим обойти наши санкции. Времена, когда нас можно было шантажировать энергией, прошли”, - заявила президент Еврокомиссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты вторым шагом к эскалации мирового конфликта.

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