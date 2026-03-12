UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США екстрено змінюють ППО через іранські дрони: які уроки України враховує Пентагон зараз

16:19 12.03.2026 Чт
2 хв
Традиційна ППО США не справляється з "Шахедами"
aimg Олена Чупровська
Фото: іранські "Шахеди" стали викликом для ППО США (Getty Images)

США зіткнулися з загрозою, до якої виявилися не готові: іранські рої дронів змінюють правила гри на Близькому Сході. Традиційна оборона не справляється.

Як пише РБК-Україна з посиланням на Fox News, про це розповів колишній командувач 5-го флоту США Кевін Донеган.

Читайте також: Українські військові вчитимуть одну з найсильніших армій Європи воювати з РФ

Іранські дрони-камікадзе змушують Пентагон кардинально переглядати систему захисту своїх військ на Близькому Сході.

Тисячі американських солдатів у регіоні зіткнулися з загрозою, проти якої традиційна протиракетна оборона малоефективна.

Чому дрони небезпечніші за ракети

Балістичні ракети летять високо і швидко - їх вміють збивати системи Patriot і THAAD. З дронами все інакше.

Вони низькі, повільні та летять роями. Це перевантажує оборону, створену для боротьби зі швидкісними цілями. 1 березня іранський дрон влучив у тактичний центр поблизу бази в Кувейті - шестеро американців загинули, десятки поранені.

Перехват одного дрона ракетою коштує мільйони доларів. Сам дрон - копійки в порівнянні.

Якщо рої летять хвилями, США просто витрачають дорогі ракети на дешеві цілі. У Пентагоні визнають: це "математична проблема", яку важко підтримувати довго.

Вихід - багатошарова оборона. США вже розгортають лазерні системи, дрони-перехоплювачі Merop та системи Coyote і Roadrunner. Дрони-перехоплювачі Merops вже пройшли

"Жодна система не вирішує проблему дронів самостійно", - сказав Донеган.

Україна має безцінний досвід в боротьбі з "Шахедами"

Іранські Shahed вдосконалили саме під час війни в Росії проти України. Там міста витримували понад сотню дронів за ніч.

Тепер Україна ділиться досвідом із США та країнами Перської затоки. Американські військові визнають: тактика і технології з українського фронту вже впливають на їхнє планування.

Жодна країна у світі не знає так добре, як зупинити ударний дрон, як Україна. Саме тому президент Зеленський наголошує: без українських напрацювань США та їхнім партнерам на Близькому Сході буде вкрай важко збудувати надійний захист.

Зеленський вже направив три спеціалізовані команди з протидії "Шахедам" до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

За даними The Wall Street Journal, Ер-Ріяд веде предметні переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби.

Контракт поки не підписано, однак його вартість може сягати мільйонів доларів.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід