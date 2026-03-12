США екстрено змінюють ППО через іранські дрони: які уроки України враховує Пентагон зараз

Іранські дрони-камікадзе змушують Пентагон кардинально переглядати систему захисту своїх військ на Близькому Сході.

Тисячі американських солдатів у регіоні зіткнулися з загрозою, проти якої традиційна протиракетна оборона малоефективна.

Чому дрони небезпечніші за ракети

Балістичні ракети летять високо і швидко - їх вміють збивати системи Patriot і THAAD. З дронами все інакше.

Вони низькі, повільні та летять роями. Це перевантажує оборону, створену для боротьби зі швидкісними цілями. 1 березня іранський дрон влучив у тактичний центр поблизу бази в Кувейті - шестеро американців загинули, десятки поранені.

Перехват одного дрона ракетою коштує мільйони доларів. Сам дрон - копійки в порівнянні.

Якщо рої летять хвилями, США просто витрачають дорогі ракети на дешеві цілі. У Пентагоні визнають: це "математична проблема", яку важко підтримувати довго.

Вихід - багатошарова оборона. США вже розгортають лазерні системи, дрони-перехоплювачі Merop та системи Coyote і Roadrunner. Дрони-перехоплювачі Merops вже пройшли

"Жодна система не вирішує проблему дронів самостійно", - сказав Донеган.

Україна має безцінний досвід в боротьбі з "Шахедами"

Іранські Shahed вдосконалили саме під час війни в Росії проти України. Там міста витримували понад сотню дронів за ніч.

Тепер Україна ділиться досвідом із США та країнами Перської затоки. Американські військові визнають: тактика і технології з українського фронту вже впливають на їхнє планування.