США екстрено змінюють ППО через іранські дрони: які уроки України враховує Пентагон зараз

США зіткнулися з загрозою, до якої виявилися не готові: іранські рої дронів змінюють правила гри на Близькому Сході. Традиційна оборона не справляється.
Як пише РБК-Україна з посиланням на Fox News, про це розповів колишній командувач 5-го флоту США Кевін Донеган.
Іранські дрони-камікадзе змушують Пентагон кардинально переглядати систему захисту своїх військ на Близькому Сході.
Тисячі американських солдатів у регіоні зіткнулися з загрозою, проти якої традиційна протиракетна оборона малоефективна.
Балістичні ракети летять високо і швидко - їх вміють збивати системи Patriot і THAAD. З дронами все інакше.
Вони низькі, повільні та летять роями. Це перевантажує оборону, створену для боротьби зі швидкісними цілями. 1 березня іранський дрон влучив у тактичний центр поблизу бази в Кувейті - шестеро американців загинули, десятки поранені.
Перехват одного дрона ракетою коштує мільйони доларів. Сам дрон - копійки в порівнянні.
Якщо рої летять хвилями, США просто витрачають дорогі ракети на дешеві цілі. У Пентагоні визнають: це "математична проблема", яку важко підтримувати довго.
Вихід - багатошарова оборона. США вже розгортають лазерні системи, дрони-перехоплювачі Merop та системи Coyote і Roadrunner. Дрони-перехоплювачі Merops вже пройшли
"Жодна система не вирішує проблему дронів самостійно", - сказав Донеган.
Іранські Shahed вдосконалили саме під час війни в Росії проти України. Там міста витримували понад сотню дронів за ніч.
Тепер Україна ділиться досвідом із США та країнами Перської затоки. Американські військові визнають: тактика і технології з українського фронту вже впливають на їхнє планування.
Жодна країна у світі не знає так добре, як зупинити ударний дрон, як Україна. Саме тому президент Зеленський наголошує: без українських напрацювань США та їхнім партнерам на Близькому Сході буде вкрай важко збудувати надійний захист.
Зеленський вже направив три спеціалізовані команди з протидії "Шахедам" до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.
За даними The Wall Street Journal, Ер-Ріяд веде предметні переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів та систем радіоелектронної боротьби.
Контракт поки не підписано, однак його вартість може сягати мільйонів доларів.