США экстренно меняют ПВО из-за иранских дронов: какие уроки Украины учитывает Пентагон сейчас

Иранские дроны-камикадзе заставляют Пентагон кардинально пересматривать систему защиты своих войск на Ближнем Востоке.

Тысячи американских солдат в регионе столкнулись с угрозой, против которой традиционная противоракетная оборона малоэффективна.

Почему дроны опаснее ракет

Баллистические ракеты летят высоко и быстро - их умеют сбивать системы Patriot и THAAD. С дронами все иначе.

Они низкие, медленные и летят роями. Это перегружает оборону, созданную для борьбы со скоростными целями. 1 марта иранский дрон попал в тактический центр вблизи базы в Кувейте - шестеро американцев погибли, десятки ранены.

Перехват одного дрона ракетой стоит миллионы долларов. Сам дрон - копейки по сравнению.

Если рои летят волнами, США просто тратят дорогие ракеты на дешевые цели. В Пентагоне признают: это "математическая проблема", которую трудно поддерживать долго.

Выход - многослойная оборона. США уже разворачивают лазерные системы, дроны-перехватчики Merop и системы Coyote и Roadrunner. Дроны-перехватчики Merops уже прошли

"Ни одна система не решает проблему дронов самостоятельно", - сказал Донеган.

Украина имеет бесценный опыт в борьбе с "Шахедами"

Иранские Shahed усовершенствовали именно во время войны в России против Украины. Там города выдерживали более сотни дронов за ночь.

Теперь Украина делится опытом с США и странами Персидского залива. Американские военные признают: тактика и технологии с украинского фронта уже влияют на их планирование.