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У Зеленського пояснили, що має передувати мирним переговорам з Росією

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Четвер 15 грудня 2022 22:32
У Зеленського пояснили, що має передувати мирним переговорам з Росією Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Мирним переговорам із Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський перерахував у виступі перед учасниками саміту Великої двадцятки на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у колонці для The Economist.

Кроки ці, нагадав глава ВП, передбачають забезпечення безпеки (у тому числі ядерної, продовольчої, енергетичної, екологічної тощо), а також виведення російських військ з усіх міжнародно визнаних територій України, повне припинення бойових дій, звільнення всіх в'язнів та депортованих українців, притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, а також компенсацію завданих Україні та її громадянам збитків.

Тільки після цього, пише Єрмак, "можна розглянути питання про підписання багатостороннього документа, що засвідчує закінчення війни".

Він також зазначив, що українці вдячні за всю допомогу у відображенні російської агресії, але тим, хто пропонує компроміс, "треба більше дослухатися голосів українців".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.

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Російська Федерація Андрій Єрмак
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