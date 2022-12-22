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Справедливого миру немає. Зеленський окреслив єдине бачення закінчення війни

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Вашингтон, Четвер 22 грудня 2022 00:17
Справедливого миру немає. Зеленський окреслив єдине бачення закінчення війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У війні, яку розпочали проти України російські нелюди немає справедливого миру. Єдине закінчення цього - жодних компромісів української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на спільній конференції з американським колегою Джо Байденом.

"Для мене як президента справедливий мир - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету, компенсації всіх збитків, які завдала російська агресія. Не може бути "справедливого миру" у війні, яку принесли ці нелюди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден на зустрічі із Зеленським заявив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

Всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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