У США є план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю, - Блінкен

"Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю", - сказав посадовець.

На запитання, чи Білий дім контактував із Кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів: "Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти".

За словами глави Держдепу, "в Путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край. Якщо росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна".

Блінкен відмовився поділитися подробицями стосовно того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак наголосив, що в адміністрації США є план.