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Зеленський про ядерні загрози Путіна: не думаю, що він блефує

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Київ, Неділя 25 вересня 2022 19:34
Зеленський про ядерні загрози Путіна: не думаю, що він блефує Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Загрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

"Він (Путін - ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати", - заявив президент.

Він також наголосив, що Росія продовжує свій ядерний шантаж не лише за допомогою ядерного арсеналу, а й окупацією Запорізької АЕС та недавніми атаками по Південноукраїнській АЕС.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що його слова "не є блефом".

Також ми писали, що, за словами посла США в Україні Бріджит Брінк , Сполучені Штати обговорюють відповідь на можливий ядерний удар Росії.

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