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У США есть план действий, если Россия применит ядерное оружие, - Блинкен

Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью CBSNews.

"Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - сказал чиновник.

На вопрос, контактировал ли Белый дом с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны, Блинкен ответил: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".

По словам главы Госдепа, "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина".

Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть план.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путин . По его словам, они могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.

К слову, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский диктатор нанесет ядерный удар.

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Соединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины