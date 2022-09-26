У США есть план действий, если Россия применит ядерное оружие, - Блинкен

"Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - сказал чиновник.

На вопрос, контактировал ли Белый дом с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны, Блинкен ответил: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".

По словам главы Госдепа, "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина".

Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть план.