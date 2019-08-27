В США в ДТП с участием угнанного полицейского автомобиля погибли двое детей

Фото: ДТП в США (twitter.com)

Среди пострадавших как минимум семь детей

В городе Дейтон (штат Огайо) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного полицейского автомобиля, в результате чего погибли двое детей и еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS News.

Сообщается, что похищенный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей. Отмечается, что среди пострадавших как минимум семь детей.

Подозреваемый в похищении полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал. На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.

Напомним, в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. Так, в результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кении в результате ДТП с автобусом погибли 50 человек. Авария произошла утром в округе Керичо, по словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

Напомним, в Волынской области в результате столкновения микроавтобуса с мотоциклом погибли два человека.