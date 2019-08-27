ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США в ДТП за участю викраденого поліцейського автомобіля загинули двоє дітей

Новини » Політика    27.08.2019 - 08:23
У США в ДТП за участю викраденого поліцейського автомобіля загинули двоє дітей
Фото: ДТП в США (twitter.com)

Серед постраждалих як мінімум сім дітей

У місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS News.

Повідомляється, що викрадений поліцейський джип врізався в кілька припаркованих автомобілів. Зазначається, що серед постраждалих як мінімум сім дітей.

Підозрюваний у викраденні поліцейського автомобіля був госпіталізований, зазначає телеканал. На місці ДТП працюють слідчі. Інші подробиці поки не наводяться.

Нагадаємо, у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.

Нагадаємо, у Волинській області в результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинули дві людини.

США та Китай відновлять торгові переговори, - Трамп У РФ готують симетрична відповідь на ракетні випробування США
Новини України ДТПСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся