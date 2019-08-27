У США в ДТП за участю викраденого поліцейського автомобіля загинули двоє дітей

Фото: ДТП в США (twitter.com)

Серед постраждалих як мінімум сім дітей

У місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS News.

Повідомляється, що викрадений поліцейський джип врізався в кілька припаркованих автомобілів. Зазначається, що серед постраждалих як мінімум сім дітей.

Підозрюваний у викраденні поліцейського автомобіля був госпіталізований, зазначає телеканал. На місці ДТП працюють слідчі. Інші подробиці поки не наводяться.

Нагадаємо, у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.

Нагадаємо, у Волинській області в результаті зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинули дві людини.