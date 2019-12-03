Замгоссекретаря США: нет доказательств вмешательства Украины в выборы 2016 года

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что не видел никаких доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на U.S. News & World Report.

Так, во время выступления в Сенате, Хейл отметил, что именно президент США Дональд Трамп и некоторые из его сторонников-республиканцев выдвинули теорию, что Украина, а не Россия, пыталась вмешаться в голосование США 2016 года.

"В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп попросил Зеленского изучить теорию заговора о том, что Украина, а не Россия, вмешалась в выборы 2016 года и что почтовый сервер, используемый Демократической партией, был скрыт в стране", - говорит Хейл.

Он добавил, что призыв был центральным для расследования импичмента в отношении Трампа в возглавляемой демократами Палате представителей США.

Напомним, экс-советник Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году. По ее словам, информация о возможном вмешательстве Украины в президентскую избирательную кампанию в США распространялась спецслужбами РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп жаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру о возможном вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в США активно продвигал утверждение о том, что Украина вмешивалась в американские выборы, руководитель предвыборного штаба Республиканской партии Пол Манафорт. По его словам, вмешательство в выборы было именно со стороны Украины, а не России.