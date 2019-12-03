Заступник держсекретаря США: немає доказів втручання України в вибори 2016 року

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Хейл заявив, що не бачив ніяких доказів втручання України у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на U. S. News & World Report.

За його словами, саме президент США Дональд Трамп і деякі з його прихильників-республіканців висунули теорію, що Україна, а не Росія, намагалася втрутитися в голосування США 2016 року.

"В липневій телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп попросив Зеленського вивчити теорію змови про те, що Україна, а не Росія, втрутилася у вибори 2016 року і що поштовий сервер, який використовується Демократичною партією, був прихований в країні", - акцентує Хейл.

Він додав, що заклик був центральним для розслідування імпічменту щодо Трампа в очолюваній демократами Палаті представників США.

Нагадаємо, екс-радник Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році. За її словами, інформація про можливе втручання України в президентську виборчу кампанію в США поширювалася спецслужбами РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Трамп скаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру про можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Як повідомляло РБК-Україна, в США активно просував твердження про те, що Україна втручалася в американські вибори, керівник передвиборного штабу Республіканської партії Пол Манафорт. За його словами, втручання у вибори було саме з боку України, а не Росії.