В Сенате предположили роль Украины в кибератаках на демократов перед выборами в США

Фото: Джон Кеннеди (GettyImages)

Сенатор Кеннеди заявил, что кибератаки в 2016 году могла провести как Россия, так и Украина

Украинская сторона может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сказал сенатор-республиканец Джон Кеннеди в эфире телеканала Fox News.

Отмечается, что организация WikiLeaks в период предвыборной кампании в США опубликовала внутреннюю переписку НКДП. Это негативно отразилось на популярности кандидата от демократов Хиллари Клинтон и победу в итоге одержал Дональд Трамп.

Американские спецслужбы утверждали, что РФ организовала хакерскую атаку на сервер комитета для похищения материалов и последующей передаче их WikiLeaks. Демократы так и не передали сервер властям США, а отправили его специалистам компании CrowdStrike. Трамп несколько раз говорил, что эта компания принадлежит якобы "очень богатому украинцу".

Отвечая на вопрос студии, причастна ли к этой кибератаке Россиия или Украина, Кеннеди сказал, что он этого не знает, хотя и разведка США обвиняет в произошедшем Россию.

"Но это также могла быть и Украина", - сказал сенатор.

Напомним, благодаря опубликованной стенограмме разговора президента США Дональда Трампа в разговоре с Владимиром Зеленским стало известно, что американский лидер попросил коллегу об услуге, связанной с расследованием вмешательства в американские выборы. Этот вопрос касался именно компании Crowdstrike, которая занимается кибербезопасностью и привлекалась к расследованию вмешательства России в выборы в 2016 году.