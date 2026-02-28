США доведеться заплатити: Іран заявив про готовність до переговорів і деескалації

"Зараз ніякого зв'язку немає. Але якщо американці захочуть поговорити з нами, вони знають, як зі мною зв'язатися. Ми, безумовно, зацікавлені в деескалації", - сказав Арагчі.

Він також стверджує, що Тегеран нібито не хоче війни, а Штатам доведеться заплатити за їхній вибір.

"Це війна за власним вибором Сполучених Штатів, і їм доведеться за це заплатити. Але, що стосується нас, ми не хочемо війни", - заявив дипломат.

Міністр додав, що Іран з метою "самооборони" атакує американські військові бази на Близькому Сході, підкресливши, що самообороні "немає меж".

"Ми не є ініціаторами цієї агресії. Це Сполучені Штати та Ізраїль почали цю агресію. Тому для нас немає межі самообороні, але щойно агресія припиниться, ми також перетворимо самооборону", - резюмував він.