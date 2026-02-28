США придется заплатить: Иран заявил о готовности к переговорам и деэскалации

"Сейчас никакой связи нет. Но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться. Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации", - сказал Арагчи.

Он также утверждает, что Тегеран якобы не хочет войны, а Штатам придется заплатить за их выбор.

"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил дипломат.

Министр добавил, что Иран в целях "самообороны" атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, подчеркнув, что самообороне "нет предела".

"Мы не являемся инициаторами этой агрессии. Это Соединенные Штаты и Израиль начали эту агрессию. Поэтому для нас нет предела самообороне, но как только агрессия прекратится, мы также превратим самооборону", - резюмировал он.