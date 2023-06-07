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У США достатньо коштів для підримки України до кінця фінансового року, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу.

"У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця цього фінансового року", - сказав він.

Кірбі зауважив, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування для потреб України, вона звернуться до Конгресу.

Він також підкреслив, що наразі Україна має підтримку обох партій. Кірбі сподівається, що це триватиме і надалі.

Загроза дефолту США

Нещодавно Палата представників і Сенат США ухвалили закон, який дозволив уникнути дефолту. Президент Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року.

Процедуру завершили за два дні до спливання терміну, після якого США повинні були б оголосити дефолт за виплатою внутрішніх зобов’язань.

Втім боротьба за підвищення ліміту держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі про фінансування України. Так, у Палаті представників заявили, що планів щодо ухвалення закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт немає.

При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні.

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