ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім

Новость на русском →
США, Вівторок 06 червня 2023 22:35
США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні, - Білий дім Фото: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", - сказав Кірбі.

Допомога Україні від США

США є одним з головних союзників України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Вашингтон надає нашій державі як фінансову, так і військову допомогу.

Зокрема, останній пакет військової допомоги Україні Пентагон оголосив 31 травня. До нього увійшли авіаційні ракети, а також системи ППО Avenger.

Детальніше про зміст нового пакету можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Евакуація, загроза для півдня та проблеми з водою: наслідки підриву Каховської ГЕС для України
Евакуація, загроза для півдня та проблеми з водою: наслідки підриву Каховської ГЕС для України
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет