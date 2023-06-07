В США достаточно средств для поддержки Украины до конца финансового года, - Белый дом

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", - сказал он.

Кирби отметил, что если администрации понадобится дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится к Конгрессу.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у Украины есть поддержка обеих партий. Кирби надеется, что это будет продолжаться.

Угроза дефолта США

Недавно Палата представителей и Сенат США приняли закон, позволивший избежать дефолта. Президент Джо Байден подписал законопроект о приостановлении лимита государственного долга до 1 января 2025 года.

Процедуру завершили за два дня до истечения срока, после которого США должны были бы объявить дефолт по выплате внутренних обязательств.

Впрочем, борьба за повышение лимита госдолга США вновь разожгла дебаты в Конгрессе о финансировании Украины. Так, в Палате представителей заявили, что планов по принятию закона о повышении расходов на оборону сверх установленного лимита нет.

При этом недавно в Белом доме заявили, что США в ближайшее время окажут дополнительную помощь Украине.

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