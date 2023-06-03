Дефолту не буде. Байден підписав закон про підвищення стелі держборгу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дало змогу запобігти першому в історії США дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Призупинення ліміту боргу до початку 2025 року знімає загрозу дефолту до президентських виборів наступного року.

На додаток до розв'язання проблеми ліміту заборгованості, закон обмежує необоронні витрати, розширює вимоги до роботи для деяких одержувачів продовольчих талонів і повертає частину коштів на допомогу COVID-19, серед інших політичних положень.

Загроза дефолту

Двопартійну угоду щодо ліміту заборгованості було укладено між Білим домом і республіканцями Палати представників США.

Щоб довести законопроєкт до фінішної межі, законодавці квапили час до 5 червня - дати, коли Міністерство фінансів попередило, що воно більше не зможе виплачувати всі зобов'язання США у повному обсязі та у визначені терміни - сценарій, який міг призвести до глобальної економічної катастрофи.

Терміни проходження законопроєкту через Конгрес США були вкрай стислими і практично не залишали місця для помилок, що чинило величезний тиск на керівництво обох партій. Палата представників ухвалила законопроєкт у середу, а Сенат - у четвер.

Після узгодження угода зіткнулася з негативною реакцією як вкрай лівих, так і вкрай правих, але зрештою здобула підтримку широкого кола законодавців по обидва боки проходу, багато з яких є поміркованими.

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