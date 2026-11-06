США досі не надали Україні деталей щодо використання 400 млн доларів військової допомоги

Попри заяву американського сенатора Кріса Кунса про те, що Пентагон витратив майже всі законтрактовані кошти, Київ не отримав підтвердження щодо укладених контрактів та напрямків фінансування.

За словами Сєніка, українська сторона повторно намагалася з'ясувати ситуацію в американських представників у Вісбадені та Міноборони США, однак відповіді не отримала.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО - зокрема, від NSATU у Вісбадені - щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", - сказав Сєнік.

Він наголосив, що Україна очікує від Сполучених Штатів інформації щодо розподілу коштів та переліку контрактів.

Це фінансування може покрити низку критичних потреб української армії, зокрема закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", - зазначив Сєнік.