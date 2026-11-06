США до сих пор не предоставили Украине деталей по использованию 400 млн долларов военной помощи

Украина до сих пор не получила информации от США о том, на какие нужды Пентагон направит 400 миллионов долларов военной помощи, предусмотренных для Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Несмотря на заявление американского сенатора Криса Кунса о том, что Пентагон потратил почти все законтрактованные средства, Киев не получил подтверждения о заключенных контрактах и направлениях финансирования.
По словам Сеника, украинская сторона повторно пыталась выяснить ситуацию у американских представителей в Висбадене и Минобороны США, однако ответа не получила.
"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО - в частности, от NSATU в Висбадене - относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о происходящем", - сказал Сеник.
Он подчеркнул, что Украина ожидает от Соединенных Штатов информации по распределению средств и перечню контрактов.
Это финансирование может покрыть ряд критических потребностей украинской армии, включая закупку боеприпасов, материально-техническое обеспечение и поддержку эксплуатации истребителей F-16.
"Нам нужно все: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности по обеспечению эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы бы очень хотели получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно", - отметил Сеник.
Напомним, Министерство обороны США объявило об выделении почти 400 млн долларов оборонной помощи Украине за день до истечения крайнего срока. Сенаторы были возмущены этой халатностью.
В то же время, США не включили в новый пакет военной помощи Украине ракеты для систем ПВО Patriot.
Кроме того, администрация Трампа сообщила членам Конгресса США, что не использует все средства из 400 млн долларов помощи Украине сейчас. Вся сумма будет выдаваться вплоть до 2029 года.
Также на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США по предварительным договоренностям.