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США досі не надали Україні деталей щодо використання 400 млн доларів військової допомоги

11:15 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
США досі не надали Україні деталей щодо використання 400 млн доларів військової допомоги Фото: США досі не надали Україні деталей щодо використання 400 млн доларів військової допомоги (Getty Images)
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Україна досі не отримала інформації від США про те, на які потреби Пентагон спрямує 400 мільйонів доларів військової допомоги, передбачених для України в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Попри заяву американського сенатора Кріса Кунса про те, що Пентагон витратив майже всі законтрактовані кошти, Київ не отримав підтвердження щодо укладених контрактів та напрямків фінансування.

За словами Сєніка, українська сторона повторно намагалася з'ясувати ситуацію в американських представників у Вісбадені та Міноборони США, однак відповіді не отримала.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО - зокрема, від NSATU у Вісбадені - щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", - сказав Сєнік.

Він наголосив, що Україна очікує від Сполучених Штатів інформації щодо розподілу коштів та переліку контрактів.

Це фінансування може покрити низку критичних потреб української армії, зокрема закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", - зазначив Сєнік.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про віділення майже 400 млн доларів оборонної допомоги Україні за день до закінчення крайнього терміну. Сенатори були обурені цією недбалістю.

Водночас США не включили до нового пакету військової допомоги Україні ракети для систем ППО Patriot.

Крім того, адміністрація Трампа повідомила членам Конгресу США, що не використає всі кошти з 400 млн доларів допомоги Україні зараз. Вся сума видаватиметься аж до 2029 року включно.

Також днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями.

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