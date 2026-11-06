США до сих пор не предоставили Украине деталей по использованию 400 млн долларов военной помощи

Украина до сих пор не получила информации от США о том, на какие нужды Пентагон направит 400 миллионов долларов военной помощи, предусмотренных для Украины в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Несмотря на заявление американского сенатора Криса Кунса о том, что Пентагон потратил почти все законтрактованные средства, Киев не получил подтверждения о заключенных контрактах и направлениях финансирования.

По словам Сеника, украинская сторона повторно пыталась выяснить ситуацию у американских представителей в Висбадене и Минобороны США, однако ответа не получила.

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО - в частности, от NSATU в Висбадене - относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о происходящем", - сказал Сеник.

Он подчеркнул, что Украина ожидает от Соединенных Штатов информации по распределению средств и перечню контрактов.

Это финансирование может покрыть ряд критических потребностей украинской армии, включая закупку боеприпасов, материально-техническое обеспечение и поддержку эксплуатации истребителей F-16.

"Нам нужно все: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности по обеспечению эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы бы очень хотели получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно", - отметил Сеник.