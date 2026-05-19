США допомогли втекти польському міністру, якого розшукує власна країна - Reuters

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау особисто домігся видачі візи колишньому польському міністру юстиції Збігнєву Зьобрі, якого Варшава переслідує за кримінальними звинуваченнями. Це дозволило політику втекти з Угорщини до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як Зьобро опинився в США
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро перебував в Угорщині під захистом тодішнього прем'єра Віктора Орбана, який надав йому притулок у січні.
Варшава розраховувала повернути політика після того, як Орбан програв вибори проєвропейському кандидату Петеру Мадяру у квітні - той обіцяв екстрадувати Зьобра в перший же день при владі.
Натомість заступник держсекретаря США Крістофер Ландау наказав старшим чиновникам Бюро консульських справ Держдепу терміново організувати видачу візи через посольство в Будапешті. Зьобро отримав документ до інавгурації Мадяра 9 травня.
Чому це скандально
Видача візи іноземному політику, якого переслідує уряд країни-союзника США, є вкрай нетиповою практикою. За даними джерел Reuters, Ландау обґрунтував терміновість тим, що справа стосується "національної безпеки", однак логіку такого формулювання встановити не вдалося.
Польський уряд вже анулював паспорт Зьобра і звернувся до Вашингтона та Будапешта з запитом про правову підставу його виїзду.
Хто такий Збігнєв Зьобро
Зьобру 55 років, він - архітектор судової реформи в Польщі часів правління партії "Право і справедливість" (PiS) у 2015–2023 роках. Євросоюз визнав ці зміни такими, що підривають незалежність судочинства.
Проти нього висунуто 26 звинувачень - переважно у зловживанні коштами Фонду допомоги жертвам злочинів у політичних цілях. Зокрема, на гроші фонду нібито було придбано шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке використовувалося проти опозиції та журналістів.
Сам Зьобро заперечує провину і називає переслідування політично мотивованим.
Вашингтон і польські консерватори
Адміністрація Трампа активно підтримує консерваторів у Європі, вважаючи кримінальні справи проти них проявом "лоуфер" - так у колах MAGA називають використання судової системи проти політичних опонентів.
Зьобро вже з'явився на польському телеканалі TV Republika 10 травня з репортажем зі США. Про участь Трампа чи держсекретаря Рубіо у справі з візою нічого не відомо.
Тим часом Пентагон минулого тижня скасував розгортання 4 000 американських військових у Польщі - ще одна напруженість у відносинах між Варшавою і Вашингтоном.
Відносини між США та Польщею переживають непросту смугу. Після анонсу виведення військ із Німеччини Польща заявила про готовність прийняти американські війська і запропонувала розмістити додатковий контингент біля кордонів Росії.
Однак Вашингтон відповів несподівано: США скасували розгортання понад 4 тисяч військових 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії разом із технікою. Польська сторона наголошує, що союз із США залишається "наріжним каменем безпеки" країни.