США помогли сбежать польскому министру, которого разыскивает собственная страна - Reuters

Как Зебро оказался в США

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро находился в Венгрии под защитой тогдашнего премьера Виктора Орбана, который предоставил ему убежище в январе.

Варшава рассчитывала вернуть политика после того, как Орбан проиграл выборы проевропейскому кандидату Петеру Мадьяру в апреле - тот обещал экстрадировать Зёбра в первый же день у власти.

Зато заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау приказал старшим чиновникам Бюро консульских дел Госдепа срочно организовать выдачу визы через посольство в Будапеште. Зебро получил документ до инаугурации Мадьяра 9 мая.

Почему это скандально

Выдача визы иностранному политику, которого преследует правительство страны-союзника США, является крайне нетипичной практикой. По данным источников Reuters, Ландау обосновал срочность тем, что дело касается "национальной безопасности", однако логику такой формулировки установить не удалось.

Польское правительство уже аннулировало паспорт Зьобра и обратилось в Вашингтон и Будапешт с запросом о правовом основании его выезда.

Кто такой Збигнев Зебро

Зебру 55 лет, он - архитектор судебной реформы в Польше времен правления партии "Право и справедливость" (PiS) в 2015-2023 годах. Евросоюз признал эти изменения подрывающими независимость судопроизводства.

Против него выдвинуто 26 обвинений - в основном в злоупотреблении средствами Фонда помощи жертвам преступлений в политических целях. В частности, на деньги фонда якобы было приобретено шпионское программное обеспечение Pegasus, которое использовалось против оппозиции и журналистов.

Сам Зебро отрицает вину и называет преследование политически мотивированным.

Вашингтон и польские консерваторы

Администрация Трампа активно поддерживает консерваторов в Европе, считая уголовные дела против них проявлением "лоуфера" - так в кругах MAGA называют использование судебной системы против политических оппонентов.

Зебро уже появился на польском телеканале TV Republika 10 мая с репортажем из США. Об участии Трампа или госсекретаря Рубио в деле с визой ничего не известно.

Тем временем Пентагон на прошлой неделе отменил развертывание 4 000 американских военных в Польше - еще одна напряженность в отношениях между Варшавой и Вашингтоном.