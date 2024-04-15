ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не хочуть вступати в конфлікт з Іраном,- Білий дім

Понеділок 15 квітня 2024 17:22
UA EN RU
США не хочуть вступати в конфлікт з Іраном,- Білий дім Фото: США не хочуть вступати в конфлікт з Іраном (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Сполучені Штати Америки й надалі допомагатимуть Ізраїлю захищатися. Проте в Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Президент США Джо Байден виразив "залізну" підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Проте подальші дії проти Ірану недоцільні й США не братимуть у них участі.

США проти конфлікту на Близькому Сході

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не хочуть ескалації кофлікту на Близькому Сході.

"Ми не хочемо бачити ескалації. Ми не прагнемо розширення війни з Іраном", - заявив Кірбі.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має можливість створити стратегічний альянс "проти серйозної загрози з боку Ірану, який загрожує встановити ядерну вибухівку на ці ракети, що може стати надзвичайно серйозною загрозою".

"Ми ясно дали зрозуміти всім сторонам, включаючи Іран, що ми робитимемо... а також наскільки серйозно ми ставитимемося до будь-яких потенційних загроз нашому персоналу", – заявив Кірбі.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран спробував атакувати Ізраїль за допомогою 300 безпілотників та ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.

Додамо, США за підтримки Британії збили частину іранських дронів, що летіли на Ізраїль

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Білий дім
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак