США не будут помогать Украине сбивать дроны-камикадзе, как делали это в Израиле

Соединенные Штаты не намерены сбивать иранские дроны-камикадзе, как делали это с союзниками во время атаки Ирана на Израиль. Война на Ближнем Востоке и война в Украине имеют разную природу.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он отметил:

"Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз", - сказал Кирби.

Он также отметил, что с самого начала конфликта, президент (Джо Байден. - ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.

"Мы предоставляем Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку не имеем дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором Украина так нуждается", - добавил Кирби.