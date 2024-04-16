США не будут помогать Украине сбивать дроны-камикадзе, как делали это в Израиле
Соединенные Штаты не намерены сбивать иранские дроны-камикадзе, как делали это с союзниками во время атаки Ирана на Израиль. Война на Ближнем Востоке и война в Украине имеют разную природу.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он отметил:
"Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз", - сказал Кирби.
Он также отметил, что с самого начала конфликта, президент (Джо Байден. - ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.
"Мы предоставляем Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку не имеем дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором Украина так нуждается", - добавил Кирби.
Масштабная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран масштабно атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Цели запускались как с территории Ирана, так и марионетками иранского режима с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.
Иран и подконтрольные ему террористические группировки запустили по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет. Почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет, были сбиты.
Военные США при поддержке эсминцев на Ближнем Востоке сбили более 80 дронов-камикадзе и по меньшей мере 6 баллистических ракет, запущенных из Ирана и Йемена.
Ранее в понедельник, 15 апреля, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что военно-воздушные силы страны не могут сбивать беспилотники над Украиной, как это было в Израиле. По его словам это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.
Кроме того, США заявили о намерении в дальнейшем помогать Израилю защищаться, но не стремятся к войне с Ираном.
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