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Удар по Ізраїлю з Ірану та Ємену. Військові США розповіли, скільки збили ракет і дронів

Понеділок 15 квітня 2024 06:44
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Удар по Ізраїлю з Ірану та Ємену. Військові США розповіли, скільки збили ракет і дронів Фото: сили США назвали кількість збитих ракет і дронів при вчорашній атаці Ірана на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці США за підтримки есмінців на Близькому Сході збили понад 80 дронів-камікадзе та щонайменше 6 балістичних ракет, запущених з Ірану та Ємену під час вчорашнього масованого повітряного удару по території Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У звіті командування вказується, що до цієї кількості входить ураження на землі балістичної ракети та ракетоносій, а також 7 дронів до їх запуску. Вони були розміщені в районі, контрольованому підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.

"13 квітня та вранці 14 квітня Сили Центрального командування США (CENTCOM) за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили понад 80 односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракети, призначені для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену", - йдеться в публікації.

У заяві зазначається, що "безпрецедентна, злісна та безрозсудна" поведінка Ірану ставить під загрозу "регіональну стабільність і безпеку американських і коаліційних сил".

Також наголошується, що Центрком продовжує підтримувати захист Ізраїлю від таких небезпечних дій Ірану.

"Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими регіональними партнерами для підвищення регіональної безпеки", - додали в американському командуванні.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, минулої ночі Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Також західні ЗМІ писали, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських дронів.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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